14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Son dakika: Uzmanlar açıkladı! Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı etkili olan besinler...

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılarak 7.4 milyondan fazla insana bulaşmış ve 418 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün pandemiyle ilgili çalışmalarını sıklaştırırken, Doktor Hakkı Doğan da hangi besinlerin Covid-19'a karşı iyi gelip bağışıklığı güçlendirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 10:27
ABONE OL
  • 1
  • 17
Son dakika: Uzmanlar açıkladı! Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı etkili olan besinler...

Güçlü bağışıklık sistemi, corona virüsü salgınıyla birlikte daha da ön plana çıkarken Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan, bağışıklık açısından zengin bazı besinlerin tüketimini önerdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Son dakika: Uzmanlar açıkladı! Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı etkili olan besinler...

Corona virüsü salgınıyla mücadele güçlü bağışıklık sisteminin ne kadar hayati önemde olduğunu gözler önüne serdi.

  • 3
  • 17
Son dakika: Uzmanlar açıkladı! Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı etkili olan besinler...

Dr. Hakkı Doğan da iyi bir bağışıklık için sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve hareketli bir yaşamın benimsenmesi gerektiğini söyledi.

  • 4
  • 17
Son dakika: Uzmanlar açıkladı! Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı etkili olan besinler...

Bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla Korona virüs gibi salgınlardan korunmanın mümkün olabileceğini belirten Dr. Doğan, "Bağışıklığa iyi gelen besinler, keten tohumu içerdiği Omega-3 sebebiyle antioksidan etkiye sahiptir.

  • 5
  • 17
Son dakika: Uzmanlar açıkladı! Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı etkili olan besinler...

Çörek otu da antiviral ve antibakteriyeldir. Hindistan cevizi metabolizmayı canlandırır ve kilo verdirici özellik taşır.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör