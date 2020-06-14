Son dakika: Uzmanlar açıkladı! Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı etkili olan besinler...

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılarak 7.4 milyondan fazla insana bulaşmış ve 418 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün pandemiyle ilgili çalışmalarını sıklaştırırken, Doktor Hakkı Doğan da hangi besinlerin Covid-19'a karşı iyi gelip bağışıklığı güçlendirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 10:27 ABONE OL