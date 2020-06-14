14 Haziran 2020, Pazar

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Eljif Elmas'a ağır eleştiri! “Hayal kırıklığı yaratan isimdi”

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, yakaladığı şansları bir türlü değerlendiremiyor. Son olarak Inter ile oynana İtalya Kupası yarı final rövanş maçında forma giyen ve 65 dakika sahada kalan genç futbolcu performansı ile hayal kırıklığı yarattı. İşte Eljif Elmas için yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 18:48
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Eljif Elmas'a ağır eleştiri! “Hayal kırıklığı yaratan isimdi”

Fenerbahçe'de yıldızını parlatıp İtalya macerasına başlayan Makedon futbolcunun işler istediği gibi gitmiyor.

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Eljif Elmas'a ağır eleştiri! “Hayal kırıklığı yaratan isimdi”

Carlo Ancelotti döneminde özel ısrarlarla transfer edilen genç futbolcu bulduğu şansları değerlendiremedi.

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Eljif Elmas'a ağır eleştiri! “Hayal kırıklığı yaratan isimdi”

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Ivan Gattuso, Inter ile oynadıkları ve 1-1'le eledikleri İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Fabian Ruiz ile Allan'ı keserek oynattığı Eljif Elmas'ı 65. dakikada kenara aldı.

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Eljif Elmas'a ağır eleştiri! “Hayal kırıklığı yaratan isimdi”

İtalyan gazeteleri, Eljif Elmas'ı sahanın en kötüsü olarak gösterdi. İşte gazetelerde Eljif Elmas yorumu...

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Eljif Elmas'a ağır eleştiri! “Hayal kırıklığı yaratan isimdi”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 10 ÜZERİNDEN 5.5

"Mücadeleci ruhu sahadaydı. Sürekli istekliydi ve savunmada pas arası yaparak toplar kazandı. Orta sahada egosuz bir futbol oynadı ancak sahada pek görünmedi.

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