Eljif Elmas'a ağır eleştiri! “Hayal kırıklığı yaratan isimdi”

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, yakaladığı şansları bir türlü değerlendiremiyor. Son olarak Inter ile oynana İtalya Kupası yarı final rövanş maçında forma giyen ve 65 dakika sahada kalan genç futbolcu performansı ile hayal kırıklığı yarattı. İşte Eljif Elmas için yapılan yorumlar...

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 18:48 ABONE OL