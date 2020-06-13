Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi! Bundan sonra yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkileyerek ve 7 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Vaka sayılarındaki önemli azalış sonrasında ülkemizde de normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. "Yeni normal" olarak adlandırılan bu düzende, iş yerlerindeki düzenlemeler ve toplantı salonlarındaki değişim dikkat çekiyor. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 11:41 ABONE OL