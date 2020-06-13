13 Haziran 2020, Cumartesi

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi! Bundan sonra yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkileyerek ve 7 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Vaka sayılarındaki önemli azalış sonrasında ülkemizde de normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. "Yeni normal" olarak adlandırılan bu düzende, iş yerlerindeki düzenlemeler ve toplantı salonlarındaki değişim dikkat çekiyor. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 11:41
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi! Bundan sonra yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde toplantıların, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi! Bundan sonra yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı...

İş yerlerinde düzenlenen toplantılarda corona virüse karşı mümkünse doğal havalandırması olan odalar tercih edilecek.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi! Bundan sonra yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı...

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, klima ve vantilatör kullanılmayacak.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi! Bundan sonra yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı...

Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip, içilmeyecek.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi! Bundan sonra yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı...

Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulacak, toplantının uzaması durumunda ara verilecek ve pencereler açılarak ortam havalandırılacak.

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