12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

EURO 2020 Elemeleri'nde Milli Takımımız deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi. Zorlu mücadele sonrasında İzlanda Milli Takımı kalecisi Halldorsson çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 11:57
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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız ilk yenilgisini aldı.

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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

Deplasmanda İzlanda ile karşılaşan Şenol Güneş'in öğrencileri deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

İzlanda'ya gittikten sonra havalimanında bekletilen Milli Takımımızda, daha sonra Emre'ye fırça uzatılmasıyla maçtan önce gergin bir hava oluşmuştu.

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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

Zorlu mücadelede ise Ay Yıldızlılar rakibine karşı etkili bir oyun sergileyemedi.

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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

Ragnar Sigurdsson'un iki golüne engel olamayan Milli Takımızda tek gol Dorukhan Toköz'den geldi.

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