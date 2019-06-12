12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı! Mesut Özil...

Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2019 yılında en çok kazanan sporcuların listesini yayımladı. Arsenal forması giyen Mesut Özil'de yıllık kazancı ile dikkat çekti. Kazançlar: Kulüp ve sponsorluk gelirlerinin toplamı olarak hesaplandı. 12 Haziran 2019, Çarşamba 13:30

Giriş Tarihi: 12.06.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 15:41
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2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı! Mesut Özil...

1 Lionel Messi 127 milyon dolar

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2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı! Mesut Özil...

2 Cristiano Ronaldo 109 milyon dolar

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2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı! Mesut Özil...

3 Neymar 105 milyon dolar

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2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı! Mesut Özil...

4 Canelo Alvarez 94 milyon dolar

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2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı! Mesut Özil...

5 Roger Federer 93.4 milyon dolar

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