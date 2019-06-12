2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı! Mesut Özil...

Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2019 yılında en çok kazanan sporcuların listesini yayımladı. Arsenal forması giyen Mesut Özil'de yıllık kazancı ile dikkat çekti. Kazançlar: Kulüp ve sponsorluk gelirlerinin toplamı olarak hesaplandı. 12 Haziran 2019, Çarşamba 13:30