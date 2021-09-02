02 Eylül 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

2021-2022 sezonunda 4. haftadan 16. haftaya kadar oynanancak olan müsabaka programı belli oldu. İşte derbilerin tarihleri; Trabzonspor-Galatasaray (12 Eylül Pazar 20.00), Trabzonspor - Fenerbahçe (17 Ekim Pazar 19.00), Beşiktaş - Galatasaray (25 Ekim Pazartesi 20.00), Beşiktaş - Trabzonspor (6 Kasım Cumartesi 19.00), Galatasaray - Fenerbahçe (21 Kasım Pazar 19.00)

Giriş Tarihi: 02.09.2021 22:05
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Son dakika spor haberleri | Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 4. ve 16. hafta arasında oynanacak karşılaşmalar belli oldu.

İşte maç programı ve derbi tarihleri;

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Son dakika spor haberleri | Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
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Son dakika spor haberleri | Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
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Son dakika spor haberleri | Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
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Son dakika spor haberleri | Süper Lig’de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
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