Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

2021-2022 sezonunda 4. haftadan 16. haftaya kadar oynanancak olan müsabaka programı belli oldu. İşte derbilerin tarihleri; Trabzonspor-Galatasaray (12 Eylül Pazar 20.00), Trabzonspor - Fenerbahçe (17 Ekim Pazar 19.00), Beşiktaş - Galatasaray (25 Ekim Pazartesi 20.00), Beşiktaş - Trabzonspor (6 Kasım Cumartesi 19.00), Galatasaray - Fenerbahçe (21 Kasım Pazar 19.00)

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Giriş Tarihi: 02.09.2021 22:05 ABONE OL