03 Eylül 2021, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Saatler şampiyonluğa kuruldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da gelenler ve gidenler
2021-2022 sezonu resmen başlarken Süper Lig'de ise 3 hafta tamamlandı. Avrupa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer ve tescil dönemi, ülkemizde ise 8 Eylül'de bitecek. Takımlar kadrolarını güçlendirip sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerken, yaptıkları takviyelerle de adından söz ettirdi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'daki gelen ve giden oyuncular... | Son dakika transfer haberleri
- 1
- 112
- 2
- 112
- 3
- 112
- 4
- 112
- 5
- 112
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası