Saatler şampiyonluğa kuruldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da gelenler ve gidenler

2021-2022 sezonu resmen başlarken Süper Lig'de ise 3 hafta tamamlandı. Avrupa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer ve tescil dönemi, ülkemizde ise 8 Eylül'de bitecek. Takımlar kadrolarını güçlendirip sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerken, yaptıkları takviyelerle de adından söz ettirdi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'daki gelen ve giden oyuncular... | Son dakika transfer haberleri