03 Eylül 2021, Cuma

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Saatler şampiyonluğa kuruldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da gelenler ve gidenler

2021-2022 sezonu resmen başlarken Süper Lig'de ise 3 hafta tamamlandı. Avrupa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer ve tescil dönemi, ülkemizde ise 8 Eylül'de bitecek. Takımlar kadrolarını güçlendirip sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerken, yaptıkları takviyelerle de adından söz ettirdi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'daki gelen ve giden oyuncular... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 03.09.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 16:29
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Saatler şampiyonluğa kuruldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da gelenler ve gidenler

Süper Lig'de 17 Haziran tarihi itibarıyla başlayan birinci transfer ve tescil döneminde transfer bombaları ardı ardına patlamaya devam ediyor. Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde sıcak saatler yaşarken, birçok transfer açıklanmış durumda. Kadrolara yapılan takviyelerin yanında ayrılıklar da sürüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Saatler şampiyonluğa kuruldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da gelenler ve gidenler

Peki TFF'nin yayımladığı takvime göre 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer ve tescil döneminde 4 büyükler şimdiye dek hangi isimlerini kadrosuna kattı, hangi isimlerle vedalaştı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu...

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Saatler şampiyonluğa kuruldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da gelenler ve gidenler

BEŞİKTAŞ

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Saatler şampiyonluğa kuruldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da gelenler ve gidenler

GELEN

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Saatler şampiyonluğa kuruldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da gelenler ve gidenler

MIRALEM PJANIC

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