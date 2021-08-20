Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 39. dakikasında Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda tartışma yaşadı. Akdeniz ekibinin bir başka yıldızı Mario Balotelli, Karaman'ı sakinleştirirken; diğer futbolcuların araya girmesiyle olay yatıştırıldı. İşte o anlar...