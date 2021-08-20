21 Ağustos 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 39. dakikasında Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda tartışma yaşadı. Akdeniz ekibinin bir başka yıldızı Mario Balotelli, Karaman'ı sakinleştirirken; diğer futbolcuların araya girmesiyle olay yatıştırıldı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.08.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 22:03
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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...

Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında gergin anlar yaşandı.

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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...

Kayseri Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik meydana geldi.

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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...

'BELHANDA KÜFÜR ETTİ' İTİRAZI

Tecrübeli teknik adam, mücadelenin hakemlerine Belhanda'nın kendisine küfür ettiğini söyledi.

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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...

BALOTELLI ARAYA GİRDİ

Adana ekibinin golcüsü Mario Balotelli, araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştırdı.

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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...

Yaşananların ardından teknik direktör Hikmet Karaman sarı kart gördü.

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