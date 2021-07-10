10 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...

660. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. günüyle devam ediyor. 54 başpehlivan kura çekimi sonrası çayıra çıktı ve mücadele etti. İşte Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden dikkat çeken görüntüler... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 10.07.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 17:23
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Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...

14 boyda toplamda 2 bin 160 pehlivanın katıldığı güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırılırken Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, bir buçuk yıllık özlemini rekorla taçlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...

Başpehlivanlık birinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen Furkan Durmuş Altun, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Serkan Serttürk, Hüseyin İyican, Yalçın Üncül, Ertuğrul Dağdeviren, Yıldıray Akın, Serhat Gökmen, Osman Aynur, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, İsmail Erkal, Şaban Yılmaz, Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Salih Erinç, Cengizhan Şimşek, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Kara, Kaan Kaya, Mustafa Batu, Mecit Yıldırım ve Fatih Koyuncu, ikinci tura yükseldi.

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Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 kez altın kemeri takan Mehmet Yeşilyeşil sürprizi yaşandı.

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Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...

Başpehlivanlık 1. tur güreşlerinde rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilen Mehmet Yeşilyeşil, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sürpriz şekilde elendi.

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Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...
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