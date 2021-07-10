Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...

660. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. günüyle devam ediyor. 54 başpehlivan kura çekimi sonrası çayıra çıktı ve mücadele etti. İşte Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden dikkat çeken görüntüler... | Son dakika spor haberleri