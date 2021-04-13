13 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi. En yakın rakibine 4 puan fark atan Beşiktaş, açık ara favori ilan edildi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni oranları... | Son dakika spor haberleri
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