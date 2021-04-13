Süper Lig'de 34. haftada Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe, kendi sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken, Galatasaray ise evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Çaykur Rizespor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından İddaa Risk Yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.