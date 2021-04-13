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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi. En yakın rakibine 4 puan fark atan Beşiktaş, açık ara favori ilan edildi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni oranları... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 13.04.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 14:37
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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 34. haftada Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe, kendi sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken, Galatasaray ise evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Çaykur Rizespor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından İddaa Risk Yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR

Eski Oran: 75.00
Yeni Oran: 500.00

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY

Eski Oran: 9.00
Yeni Oran: 4.75

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE

Eski Oran: 4.50
Yeni Oran: 4.50

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ

Eski Oran: 1.30
Yeni Oran: 1.15

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