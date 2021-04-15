Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin ilk kez görüntülendi! İşte o kareler...

Kim milyoner olmak ister yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın 5 buçuk aylık bebekleri Lalin sosyal medyanın gündemine oturdu. Lalin'in kime benzediği tartışılırken, ünlü çiftin yaşamı ve kariyerleri de araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 13:57 ABONE OL