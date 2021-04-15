15 Nisan 2021, Perşembe
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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin ilk kez görüntülendi! İşte o kareler...
Kim milyoner olmak ister yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın 5 buçuk aylık bebekleri Lalin sosyal medyanın gündemine oturdu. Lalin'in kime benzediği tartışılırken, ünlü çiftin yaşamı ve kariyerleri de araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
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