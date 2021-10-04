SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig bu sezon da bildiğimiz gibi! 8 haftada 8 ayrılık...

Süper Lig'de 2021/22 sezonu hızlı bir başlangıç yaptı. Bu sezon 20 takımın mücadele ettiği ligimizde, ilk 8 haftada 8 teknik direktör ile yollar ayrıldı. İşte Süper Lig'de görevine son verilen teknik adamlar...

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:22 ABONE OL