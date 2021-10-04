04 Ekim 2021, Pazartesi

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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig bu sezon da bildiğimiz gibi! 8 haftada 8 ayrılık...

Süper Lig'de 2021/22 sezonu hızlı bir başlangıç yaptı. Bu sezon 20 takımın mücadele ettiği ligimizde, ilk 8 haftada 8 teknik direktör ile yollar ayrıldı. İşte Süper Lig'de görevine son verilen teknik adamlar...

Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:22
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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig bu sezon da bildiğimiz gibi! 8 haftada 8 ayrılık...

ŞENOL CAN - KASIMPAŞA

Kasımpaşa`da ligin ilk haftasında deplasmanda alınan 1-1`lik Hatayspor beraberliği sonrası 38 yaşındaki genç çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig bu sezon da bildiğimiz gibi! 8 haftada 8 ayrılık...

YALÇIN KOŞUKAVAK - KAYSERİSPOR

Kayserispor adına sezonun ilk maçında Süper Lig`e yeni yükselen Altay karşısında alınan 3-0`lık mağlubiyet sonrası Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig bu sezon da bildiğimiz gibi! 8 haftada 8 ayrılık...

SAMET AYBABA - ADANA DEMİRSPOR

Süper Lig`in ilk 3 haftasında 2 puan toplayan Adana Demirspor`da 66 yaşındaki deneyimli teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig bu sezon da bildiğimiz gibi! 8 haftada 8 ayrılık...

ÜNAL KARAMAN - GÖZTEPE

Süper Lig`de ilk 3 haftada galibiyet alamayan ve 2 puan toplayan Göztepe, deneyimli teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig bu sezon da bildiğimiz gibi! 8 haftada 8 ayrılık...

ÇAĞDAŞ ATAN - ALANYASPOR

Süper Lig`in ilk 3. haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor`da teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

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