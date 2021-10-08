Ballon d'Or (Altın Top) adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için yarışacak 30 kişilik oyuncu listesi belli oldu. Listede sürpriz futbolcular da yer alırken, büyük ödül 29 Kasım'da sahibini bulacak. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 21:09 ABONE OL