08 Ekim 2021, Cuma

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Ballon d'Or (Altın Top) adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için yarışacak 30 kişilik oyuncu listesi belli oldu. Listede sürpriz futbolcular da yer alırken, büyük ödül 29 Kasım'da sahibini bulacak. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 08.10.2021 21:09
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Ballon d’Or Altın Top adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'da (Altın Top) 30 kişilik geniş aday listesi açıklandı. Sürpriz isimlerin de yer aldığı listede, eski Fenerbahçeli Simon Kjaer de kendine yer buldu. İşte 29 Kasım tarihinde verilecek dev ödül için belirlenen 30 kişilik aday listesi...

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Ballon d’Or Altın Top adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu

RIYAD MAHREZ

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Ballon d’Or Altın Top adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu

NGOLO KANTE

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Ballon d’Or Altın Top adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu

RUBEN DIAS

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Ballon d’Or Altın Top adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu

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