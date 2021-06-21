21 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan bir sezonun ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, yeni isimleri kadrosuna kattı. Kadro planlamasında olmayan bazı isimler ile de yollar ayrıldı. İşte Süper Lig'de şimdiye kadar gerçekleşen transferler ve ayrılıklar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 21.06.2021 22:27
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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ekipler yeni transferleri ve ayrılıkları duyurmaya başladı. İşte şu ana dek gerçekleşen transfer ve ayrılıklar...

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

RAYANE AABID
Eski Takımı: Hatayspor
Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

SEFA YILMAZ
Eski Takımı: Gençlerbirliği
Yeni Takımı: Sivasspor

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

SERDAR DURSUN
Eski takımı: Darmstadt
Yeni Takımı: Fenerbahçe

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

DOĞAN ERDOĞAN
Eski Takımı: Çaykur Rizespor
Yeni Takımı: Gaziantep FK

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