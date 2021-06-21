21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan bir sezonun ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, yeni isimleri kadrosuna kattı. Kadro planlamasında olmayan bazı isimler ile de yollar ayrıldı. İşte Süper Lig'de şimdiye kadar gerçekleşen transferler ve ayrılıklar... | Son dakika spor haberleri
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