22 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Süper Lig'de biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan bir sezonun ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, yeni isimleri kadrosuna kattı. Kadro planlamasında olmayan bazı isimler ile de yollar ayrıldı. İşte Süper Lig'de şimdiye kadar gerçekleşen transferler ve ayrılıklar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 10.07.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 19:19
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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Süper Lig'de biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ekipler yeni transferlerini ardı ardına duyurmaya başladı. İşte şu ana dek Süper Lig'de atılan imzalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Süper Lig'de biten transferler...

AHMED MUSA

Eski Takımı: Kano Pillars

Yeni Takımı: Fatih Karagümrük

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Süper Lig'de biten transferler...

HAJI WRIGHT

Eski Takımı: SönderjyskE
Yeni Takımı: Antalyaspor

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Süper Lig'de biten transferler...

ERIC BJÖRKANDER

Eski Takımı: Mjällby AIF
Yeni Takımı: Altay

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Süper Lig'de biten transferler...

STEVIE MALLAN

Eski Takımı: Hibernian

Yeni Takımı: Y. Malatyaspor

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