15 Haziran 2021, Salı
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Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
Son dakika ekonomi haberleri... Emekli ve memurlara yapılacak olan 2021 temmuz zam oranı için tek bir ayın verisi bekleniyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı baz alınarak gerçekleşecek olan Temmuz zammında ilk 5 ayda enflaston oranı 6.39 oldu. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
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