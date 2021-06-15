Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Emekli vatandaşların temmıuz ayı zam oranı merak konusu oldu. 2 farlı dönemde yapılan zam öncesi tek bir ayın verisi kaldı. Bu zam oranları en son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayı için açıklanacaktır. Takvim'in haberine göre, emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80'e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1,73'lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7,28'e yükseleceği belirtildi.