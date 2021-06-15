15 Haziran 2021, Salı

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Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Son dakika ekonomi haberleri... Emekli ve memurlara yapılacak olan 2021 temmuz zam oranı için tek bir ayın verisi bekleniyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı baz alınarak gerçekleşecek olan Temmuz zammında ilk 5 ayda enflaston oranı 6.39 oldu. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 11:47
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Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Emekli vatandaşların temmıuz ayı zam oranı merak konusu oldu. 2 farlı dönemde yapılan zam öncesi tek bir ayın verisi kaldı. Bu zam oranları en son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayı için açıklanacaktır. Takvim'in haberine göre, emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80'e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1,73'lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7,28'e yükseleceği belirtildi.

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Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Merkez Bankası Verileri Yukarı Yönde

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1,27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1,18-1,73 aralığında değişiyor.

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Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80'e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1,73'lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7,28'e yükseleceği belirtildi.

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Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Temmuz'da Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2021 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklisi maaşları belli olmaya başladı. İşte zamlı maaş tablosu;

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Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Emekliye Ocak'ta Yüzde 8.36 Zam Yapılmıştı

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

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