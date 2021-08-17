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Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Asrın felaketlerinden biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden tam 22 yıl geçti. Birçok vatandaşımızın yaşamını yitirdiği deprem ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Kaç kişi hayatını kaybetti?

Giriş Tarihi: 17.08.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 13:52
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Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

17 Ağustos depremi nerede oldu, kaç kişi öldü? 22 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de Marmara Depremi gerçekleşti. Türkiye'de yaşanmış en büyük feleketlerden biri olan Marmara depremi yıl dönümünde vefat eden vatandaşlar anılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE OLDU?

Marmara depremi tam 21 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gerçekleşti. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem yaşanan en büyük felaketler arasında yer aldı.

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Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.

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Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 45 saniye sürdü.

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Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. On binlerce kişi ise felaketten yaralanarak kurtuldu.

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