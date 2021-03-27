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Son dakika spor haberi: Dünya Norveç maçının ardından Türkiye'yi konuşuyor! "Favori..."

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Takım, dış basında önemli bir yer buldu. Dünya basınında büyük yankı uyandıran bu zafere, Avrupa'nın önde gelen gazeteleri övgü dolu başlıklar attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 27.03.2021 23:46
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Son dakika spor haberi: Dünya Norveç maçının ardından Türkiye'yi konuşuyor! Favori...

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeri G Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki ilk maçında Hollanda'yı devirirken, ikinci maçta da Norveç'i 3 golle mağlup etmeyi başardı.

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Son dakika spor haberi: Dünya Norveç maçının ardından Türkiye'yi konuşuyor! Favori...

Ay-yıldızlıların bu başarısı tüm Türkiye'yi sevince boğarken, galibiyetimiz dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler...

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Son dakika spor haberi: Dünya Norveç maçının ardından Türkiye'yi konuşuyor! Favori...

Türkiye, La Rosaleda Stadı'nı Odegaard ve Haaland'lı Norveç'e mezar etti. Maçta sahne almayı başaramayan Haaland, 180 milyon euro'luk bir santrfordan çok uzak bir görüntü çizdi. (Marca)

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Son dakika spor haberi: Dünya Norveç maçının ardından Türkiye'yi konuşuyor! Favori...

Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın varlık gösteremediği maçın başından sonuna ağırlığını koyarak galip geldi. (AS)

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Son dakika spor haberi: Dünya Norveç maçının ardından Türkiye'yi konuşuyor! Favori...

Türkiye durdurulamıyor! Çalhanoğlu'lu Türkiye, G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 yenerek rakiplerine önemli bir mesaj gönderdi. (La Gazzetta)

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