30 Mart 2021, Salı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye-Letonya maçını tribünden takip etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı ağırladı. Mücadeleyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 22:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 23:20
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye-Letonya maçını tribünden takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye-Letonya maçını tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i yendiği karşılaşma sonrasında soyunma odasına telefon ederek millileri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz tarafından Letonya maçına davet edilmişti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye-Letonya maçını tribünden takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek mücadeleyi statta takip etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye-Letonya maçını tribünden takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye-Letonya maçını tribünden takip etti

Ayrıca milli maçı takip etmeye; kulüp başkanları ile davetliler geldi.

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