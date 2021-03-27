2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci maçında Norveç ile karşılaştı. Mücadeleyi Ay-yıldızlılar 3-0 kazandı. Grubun diğer mücadelelerinde Karadağ Cebelitarık'ı 4-1 ve Hollanda da Letonya'yı 2-0'lık skorlarla geçti. İşte G Grubu'nda güncel puan durumu...

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Giriş Tarihi: 27.03.2021 21:52 ABONE OL