27 Mart 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci maçında Norveç ile karşılaştı. Mücadeleyi Ay-yıldızlılar 3-0 kazandı. Grubun diğer mücadelelerinde Karadağ Cebelitarık'ı 4-1 ve Hollanda da Letonya'yı 2-0'lık skorlarla geçti. İşte G Grubu'nda güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 21:52
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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu!

6- CEBELİTARIK: 0 puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu!

5- LETONYA: 0 puan

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu!

4- NORVEÇ: 3 puan

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu!

3- HOLLANDA: 3 puan

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  • 6
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu!

2- KARADAĞ: 6 puan

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