27 Mart 2021, Cumartesi
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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci maçında Norveç ile karşılaştı. Mücadeleyi Ay-yıldızlılar 3-0 kazandı. Grubun diğer mücadelelerinde Karadağ Cebelitarık'ı 4-1 ve Hollanda da Letonya'yı 2-0'lık skorlarla geçti. İşte G Grubu'nda güncel puan durumu...
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6
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