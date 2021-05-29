A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) 11 Haziran'da A Milli Takım ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. 17. kez düzenlenecek turnuvaya sayılı günler kala futbolseverler A Milli Takım'ımızın fikstürünü merak ediyor. Peki, Türkiye'nin maçları ne zaman, hangi günler ve saat kaçta oynanacak? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü...

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 23:23 ABONE OL