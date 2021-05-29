29 Mayıs 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) 11 Haziran'da A Milli Takım ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. 17. kez düzenlenecek turnuvaya sayılı günler kala futbolseverler A Milli Takım'ımızın fikstürünü merak ediyor. Peki, Türkiye'nin maçları ne zaman, hangi günler ve saat kaçta oynanacak? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 23:23
ABONE OL
  • 1
  • 14
A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü

UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 heyecanı şimdiden başladı. Futbolsecerler ise maçların oynanacağı günleri ve maç saatlerini merak ediyor.

İşte EURO 2020 fikstürü:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü
  • 3
  • 14
A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü
  • 4
  • 14
A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü
  • 5
  • 14
A Milli Takım'ımızın maçları ne zaman, saat kaçta? İşte millilerimizin EURO 2020 fikstürü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör