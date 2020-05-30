30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Son dakika: Sivrisineklerden yeni tip corona virüsü (Covid-19) bulaşır mı? Açıklandı

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkiledi. Dünya genelinde 5.5 milyondan fazla insana bulaşan ve 350 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan pandemi için bilim insanları, her geçen gün çalışmalarını sıklaştırıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de "Corona virüsü sivrisineklerden bulaşır mı?" oldu. Konuyla ilgili cevabı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Pınar Okyay verdi.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:19
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Son dakika: Sivrisineklerden yeni tip corona virüsü Covid-19 bulaşır mı? Açıklandı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Pınar Okyay, son dönemlerde tartışma konusu olan sivrisinek ve karasineklerin korona virüs bulaştırabileceği iddialarına yönelik açıklama yaptı.

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Son dakika: Sivrisineklerden yeni tip corona virüsü Covid-19 bulaşır mı? Açıklandı

Prof.Dr. Okyay, bulaşıcı hastalıklarla ilgili her zaman enfeksiyon zincirinden bahsettiklerini hatırlatarak, "Bu enfeksiyon etkeni taşıyan bir kaynak, bu bir insan, hayvan ya da herhangi bir ölü bir yüzey, eşya da olabilir.

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Son dakika: Sivrisineklerden yeni tip corona virüsü Covid-19 bulaşır mı? Açıklandı

Buradan etkenin alınma yolu, bulaşma yolu, bu hastalığa açık olan kişi yani bu hastalık açısından sağlıklı, buna duyarlı olan kişi" diye konuştu.

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Son dakika: Sivrisineklerden yeni tip corona virüsü Covid-19 bulaşır mı? Açıklandı

Enfeksiyonların bulaşma yollarına değinen Okyay, kan ile bulaş, zoonatik hastalıklar, hayvanlarla bulaş, gıdalarla bulaş, su ile bulaş gibi birçok seçenek olduğunu belirterek, "Covid-19'a özel biz şunu biliyoruz.

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Son dakika: Sivrisineklerden yeni tip corona virüsü Covid-19 bulaşır mı? Açıklandı

Covid-19 esasen damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Bir dezenfekte olan yüzeylerden başta elimiz olmak üzere elimizle yine aynı şekilde solunum yolumuza, gözümüz, burnumuz ya da mukozalarımıza, ağzımıza taşınmasıyla oluyor.

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