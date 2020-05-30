Son dakika: Sivrisineklerden yeni tip corona virüsü (Covid-19) bulaşır mı? Açıklandı

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkiledi. Dünya genelinde 5.5 milyondan fazla insana bulaşan ve 350 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan pandemi için bilim insanları, her geçen gün çalışmalarını sıklaştırıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de "Corona virüsü sivrisineklerden bulaşır mı?" oldu. Konuyla ilgili cevabı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Pınar Okyay verdi.

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:19 ABONE OL