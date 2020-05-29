Restoran ve kafeler açılıyor! İşte yeni dönemde restoran ve kafelerde uyulması gereken standartlar!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında kapatılan işletmeler arasında yer alan restoran ve kafeler 1 Haziran'dan itibaren tekrar açılıyor. Peki, restoran ve kafelerde ne gibi standartlar olacak? Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 15:58 ABONE OL