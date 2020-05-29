29 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Restoran ve kafeler açılıyor! İşte yeni dönemde restoran ve kafelerde uyulması gereken standartlar!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında kapatılan işletmeler arasında yer alan restoran ve kafeler 1 Haziran'dan itibaren tekrar açılıyor. Peki, restoran ve kafelerde ne gibi standartlar olacak? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 15:58
ABONE OL
  • 1
  • 5
Restoran ve kafeler açılıyor! İşte yeni dönemde restoran ve kafelerde uyulması gereken standartlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe gibi işletmelerin işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl uyulması gereken standatları açıkladı.

  • 2
  • 5
Restoran ve kafeler açılıyor! İşte yeni dönemde restoran ve kafelerde uyulması gereken standartlar!

RESTORAN VE KAFELERDE UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR

Müşterilerin maske takıp işletmelere kabul edilmesi, olmayan müşteriye işletme tarafından maske temini yapılması gerekiyor. İşletmeye gelen müşterilerin mutlaka ateşlerinin ölçülmesi gerekiyor.

  • 3
  • 5
Restoran ve kafeler açılıyor! İşte yeni dönemde restoran ve kafelerde uyulması gereken standartlar!

Müşteriye işletmeye giriş öncesi kolonya veya el antiseptiği ikram edilmesi gerekiyor. Masalar arası mesafe bırakılması, asansörlerin üçte bir kapasiteyle kullanılması, servis personelinin mesafe kuralına uyması, her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulması gerekiyor.

  • 4
  • 5
Restoran ve kafeler açılıyor! İşte yeni dönemde restoran ve kafelerde uyulması gereken standartlar!

TEMASSIZ ÖDEME ÖNEMLİ

Mümkün olduğunca temassız menülerin müşterilerce kullanılması sağlanmalı, ödemeler temassız alınmalı. Masa örtüleri ve personel kıyafetlerinin 60 derecede yıkanmalı

  • 5
  • 5
Restoran ve kafeler açılıyor! İşte yeni dönemde restoran ve kafelerde uyulması gereken standartlar!

Valelerin her araç teslim alma-etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptikle temizlemesi, eldiven takmaması ve taşıtları maskeli kullanması gerekiyor.

PERSONEL SAĞLIK TAKİBİ ÖNEMLİ

Personelin sağlık durumunun takibinin, işletmenin sık sık temizlenmesinin ve dezenfekte edilmesinin önemine değinen Bingöl, işletmede kullanılan klima ve havalandırma sisteminin filtrelerinin periyodik olarak değiştirilmesi ve sterilize edilmesi gerektiğini söyledi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör