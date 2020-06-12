12 Haziran 2020, Cuma

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Hasan Kartal oyuncusu için bunu dedi! "Eğer giderse yedek kalır"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesinde verdiği röportajda flaş açıklamalarda bulundu. Kartal sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan oyuncusu için, "Giderse yedek kalır" ifadelerini kullandı. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:54
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Hasan Kartal oyuncusu için bunu dedi! Eğer giderse yedek kalır

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, Fındıklı ilçesine bağlı Aslandere köyünde, verdiği röportajda değerlendirmelerde bulundu.

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Hasan Kartal oyuncusu için bunu dedi! Eğer giderse yedek kalır

Kartal, corona virüsü sürecinde futbol heyecanından uzaklaştıklarını belirterek, "Futbol heyecanının yeniden başlaması gayet güzel olacak ama tabii ligler ne şekilde biter, nasıl olur bunu bilemeyiz. İnşallah önümüzde sıkıntılı problemli bir dönem görmeyiz." dedi.

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Hasan Kartal oyuncusu için bunu dedi! Eğer giderse yedek kalır

Oynanacak olan sekiz haftada şans faktörü biraz daha önde olacak gibi göründüğü ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

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Hasan Kartal oyuncusu için bunu dedi! Eğer giderse yedek kalır

"BAZI TAKIMLAR SIKINTI YAŞAYABİLİR"
Bazı takımların sıkıntı yaşayabileceğini söyleyen Kartal "Bu problemlerin neler olduğunu zaman gösterecek bize. Çaykur Rizespor olarak bizim ilk maçımız kendi sahamızda Galatasaray ile olacak. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularımla görüştüm hepsi hazır."

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Hasan Kartal oyuncusu için bunu dedi! Eğer giderse yedek kalır

"Bu süreçte bizim takım daha önceden toparlandı ve çalışmalara başladı. Diğer kulüplere nazaran biraz daha iyi hazırlandığımız düşünüyorum. Galatasaray maçıyla birlikte ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ligin son sekiz haftası içinde fikstür gereği daha çok kendi rakiplerimizle mücadele edeceğiz. Bu maçlardan gereken puanları toplayıp ligde kalacağımızı düşünüyorum."

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