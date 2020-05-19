19 Mayıs 2020, Salı

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Büyük gelişme! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı bulundu mu?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, dünya genelinde 4.5 milyondan fazla insana bulaşırken 300 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bilim insanları pandemi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken, ABD'de Massachusetts merkezli bir biyoteknoloji firması, ürettiği Covid-19 aşısının insan vücudundaki sonucunu açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 10:31
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Büyük gelişme! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı bulundu mu?

ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna, yeni tip corona virüsüne (covid-19) karşı üzerinde çalıştıkları aşının, ilk klinik deneylerde "olumlu" sonuç verdiğini açıkladı.

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Büyük gelişme! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı bulundu mu?

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yakından çalışan Massachusetts merkezli Moderna, Kovid-19 aşısı konusunda umut vadeden bir açıklama yaptı.

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Büyük gelişme! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı bulundu mu?

Üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği belirtilen açıklamada, bu deneylerde aşının insan vücudunda, Covid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.

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Büyük gelişme! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı bulundu mu?

Açıklamada, 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin vücudunda, Kovid-19'u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor gözlendiği aktarıldı.

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Büyük gelişme! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı bulundu mu?

Aşının ciddi bir yan etkisinin de tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, sadece 1 katılımcının vücudunda kızarıklık olduğu bunun da kısa sürede geçtiğine işaret edildi.

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