Büyük gelişme! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı bulundu mu?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, dünya genelinde 4.5 milyondan fazla insana bulaşırken 300 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bilim insanları pandemi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken, ABD'de Massachusetts merkezli bir biyoteknoloji firması, ürettiği Covid-19 aşısının insan vücudundaki sonucunu açıkladı. İşte detaylar...