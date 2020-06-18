Son dakika: O şehirlere yasak geldi! İşte il il yeni tip corona virüsü (Covid-19) tablosu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, 8.4 milyondan fazla insanı etkilemiş ve 450 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de vaka sayılarında son günlerdeki yükseliş sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik durumda olan 10 ili açıkladı ve vaka sayılarını söyledi. İşte o şehirler ve gelen yasak...