18 Haziran 2020, Perşembe

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Son dakika: O şehirlere yasak geldi! İşte il il yeni tip corona virüsü (Covid-19) tablosu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, 8.4 milyondan fazla insanı etkilemiş ve 450 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de vaka sayılarında son günlerdeki yükseliş sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik durumda olan 10 ili açıkladı ve vaka sayılarını söyledi. İşte o şehirler ve gelen yasak...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 10:40
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Son dakika: O şehirlere yasak geldi! İşte il il yeni tip corona virüsü Covid-19 tablosu

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik durumdaki illerin güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre 10 il ve corona virüs vaka sayılarındaki değişim şöyle:

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Son dakika: O şehirlere yasak geldi! İşte il il yeni tip corona virüsü Covid-19 tablosu

İSTANBUL
Son bir ayda İstanbul`da, günlük ortalama vaka sayısı 653. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 616.

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Son dakika: O şehirlere yasak geldi! İşte il il yeni tip corona virüsü Covid-19 tablosu

ANKARA
Son bir ayda Ankara`da, günlük ortalama vaka sayısı 127. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

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Son dakika: O şehirlere yasak geldi! İşte il il yeni tip corona virüsü Covid-19 tablosu

İZMİR
Son bir ayda İzmir`de, günlük ortalama vaka sayısı 32. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.

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Son dakika: O şehirlere yasak geldi! İşte il il yeni tip corona virüsü Covid-19 tablosu

BURSA
Son bir ayda Bursa`da, günlük ortalama vaka sayısı 64. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son gün 100'e kadar çıktı.

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