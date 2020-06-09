09 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: Meğer gerçek çok farklıymış! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Çin'de...

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkileyerek 7 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sürdürürken, pandemiyle ilgili Çin'deki gerçek meğer çok farklıymış. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:16
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Son dakika: Meğer gerçek çok farklıymış! Yeni tip corona virüsü Covid-19 Çin'de...

ABD'nin Harvard Üniversitesinde, uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, yeni tip corona virüsü (koronavirüs) (Kovid-19) salgınının Çin'de çok daha önce yayılmış olabileceğini ortaya koydu.

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Son dakika: Meğer gerçek çok farklıymış! Yeni tip corona virüsü Covid-19 Çin'de...

Harvard Tıp Fakültesinde, farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin'in Wuhan kentinde corona virüsünün (koronavirüs), açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.

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Son dakika: Meğer gerçek çok farklıymış! Yeni tip corona virüsü Covid-19 Çin'de...

Araştırma ekibi, geçen sonbahar ayında, Wuhan kentindeki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ve bunun Kovid-19 salgınından kaynaklanan bir hastane ziyareti yoğunluğu olabileceğini iddia etti.

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Son dakika: Meğer gerçek çok farklıymış! Yeni tip corona virüsü Covid-19 Çin'de...

Boston Çocuk Hastanesi İnovasyon Başkanı olan Bronwnstein,

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Son dakika: Meğer gerçek çok farklıymış! Yeni tip corona virüsü Covid-19 Çin'de...

"Ekim ayında bir şeyler oluyordu. Açıkçası, Wuhan'da yeni corona virüsü (koronavirüs) salgınının başlangıcı olarak söylenenden çok daha önce yüksek düzeyde toplumsal bozulma yaşandı." ifadesini kullandı.

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