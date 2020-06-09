Son dakika: Meğer gerçek çok farklıymış! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Çin'de...

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkileyerek 7 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sürdürürken, pandemiyle ilgili Çin'deki gerçek meğer çok farklıymış. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:16 ABONE OL