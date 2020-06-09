09 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: Korkutan yeni tip corona virüsü (Covid-19) açıklaması! Atlatan hastalar...

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkileyerek 7 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Pandemiyle ilgili korkutan bir açıklama geldi. Covid-19'a yakalanıp atlatan hastalarda problemlerin sürdüğü tespit edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 16:47
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Son dakika: Korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! Atlatan hastalar...

Corona virüsünün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce 'COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı. Bu süre içinde corona virüsüne yakalanmış ve atlatmış 600 hasta üzerinde çalışmalar yapıldı.

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Son dakika: Korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! Atlatan hastalar...

"PROBLEMLERİN BAZI HASTALARDA DEVAM ETTİĞİNİ GÖRDÜK"
Merkezin ilk 1 aylık sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bir aylık süre içerisinde birinci ay kontrolü biten 600 hasta oldu. Bu hastalardan 300 kişi bizde yatan hasta, 200 kişi ayakta ve 100 kişi de dışarıdan takipli hasta kliniğimize başvurdu.

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Son dakika: Korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! Atlatan hastalar...

Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük. Özellikle göğüs darlığı ve öksürük problemi yüzde 25 oranında devam etmekte.

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Son dakika: Korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! Atlatan hastalar...

Yüzde 10-15 oranında hastada ishal şikayetinin devam ettiğini gördük. Yüzde 20 oranında ise göğüs ağrısı şikayeti ağrısı devam ediyor. Bunları hastalığın devamı gibi algılıyoruz.

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Son dakika: Korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! Atlatan hastalar...

Özellikle nefes darlığı ve öksürük, bronşlarda meydana gelen bir hiperreaktivite sonucu meydana gelmiş olabilir. 3'üncü ve 6'ncı ayda yapacağımız kontrollerle kalıcı bir hasar mı yoksa geçici bir bronş rahatsızlığı mı onu o zaman söyleyeceğiz" dedi.

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