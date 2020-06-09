Son dakika: Korkutan yeni tip corona virüsü (Covid-19) açıklaması! Atlatan hastalar...

Özellikle nefes darlığı ve öksürük, bronşlarda meydana gelen bir hiperreaktivite sonucu meydana gelmiş olabilir. 3'üncü ve 6'ncı ayda yapacağımız kontrollerle kalıcı bir hasar mı yoksa geçici bir bronş rahatsızlığı mı onu o zaman söyleyeceğiz" dedi.