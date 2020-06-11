Beklenen açıklama geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verdiler

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü etkisini göstermeye devam ederken, Covid-19 virüsü için tedavinin ne zaman bulunacağı da merak konusu olmuştu. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan iki kaynağın önümüzdeki haftadan itibaren aşılar için test sürecinin hızlandırılacağının açıklamasının ardından Amerikan ilaç firması Eli Lilly and Company, tedavinin sorunsuz ilerlemesi durumunda corona virüsü aşısı için tarih verdi. Son dakika corona virüsü haberleri...