11 Haziran 2020, Perşembe

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Beklenen açıklama geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verdiler

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü etkisini göstermeye devam ederken, Covid-19 virüsü için tedavinin ne zaman bulunacağı da merak konusu olmuştu. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan iki kaynağın önümüzdeki haftadan itibaren aşılar için test sürecinin hızlandırılacağının açıklamasının ardından Amerikan ilaç firması Eli Lilly and Company, tedavinin sorunsuz ilerlemesi durumunda corona virüsü aşısı için tarih verdi. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:09
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Beklenen açıklama geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verdiler

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen corona virüsü salgınında toplam vakanın 7.3 milyonu geçmesiyle birlikte rekabet kıyasıya artmaya başladı.

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Beklenen açıklama geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verdiler

Salgının başlangıç yeri Çin ve en çok etkisini gösteren Amerika Birleşik Devletleri aşıyla ilglili peşpeşe konuşmalar yaparken, Avrupa Birliği yetkililerinden flaş bir hamle geldi.

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Beklenen açıklama geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verdiler

Avrupa Komisyonu'ndan ismini açıklamayan iki üye, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulundu.

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Beklenen açıklama geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verdiler

Yetkililer, genetiğiyle oynanmış organizmanın kullanıldığı corona virüsü aşılarının deneme ve test sürecinin hızlandırılacağını dile getirdi.

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Beklenen açıklama geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verdiler

FLAŞ GDO İTİRAFI!

Reuters'ın haberinde Avrupa Komisyonu'nun gelecek haftadan itibaren bu planı uygulamaya alacağı aktarıldı. Bu sayede üye ülkelerin şart koştuğu bazı kısıtlamaların corona virüsü aşı ve ilaç denemelerinde uygulanmayacağı ifade edildi.

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