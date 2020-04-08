08 Nisan 2020, Çarşamba

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Son dakika: İletişim Başkanlığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni resmen duyurdu! "Takipte kal Türkiye'm"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya sirayet eden corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı projeyi bugün İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı. Projenin ismi Pandemi İzolasyon Takip Projesi oldu.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 17:27
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Son dakika: İletişim Başkanlığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni resmen duyurdu! Takipte kal Türkiye'm

Corona virüsü salgını ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana her gün tüm gelişmeleri vatandaşlarla paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı basın toplantısında, corona virüsü salgınına yakalandıktan sonra taburcu olan hastaları takip edebilmek adına bir proje geliştirdiklerini belirterek, "İzolasyon, Covid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için en önemli tedbirdir. Özellikle Covid-19 testi pozitif olanların ve tanı konulanlarla teması olanların izolasyonu bu dönemde hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi içi 'Pandemi İzolasyon Takip Projesini' hayata geçirdi" açıklamasında bulunuldu.

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Son dakika: İletişim Başkanlığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni resmen duyurdu! Takipte kal Türkiye'm

Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Taburcu olan hastaların çevresini ve toplumu korumak adına geliştirilen bu proje hakkında İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

"Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek. Sistemin güvenliği sıkı kontrol altında olacak Türkiye, Covid-19'a karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojinin imkanlarından da yararlanıyor. Covid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' ile bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor" açıklamasını yaptı.

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Son dakika: İletişim Başkanlığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni resmen duyurdu! Takipte kal Türkiye'm

Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasının bu yolla önüne geçilecek. Uygulamanın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na da aykırı olmadığını açıklayan İletişim Başkanlığı, "Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Amaç, kamu sağlığının korunması Pandemi İzolasyon Takip Projesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kesinlikle aykırılık teşkil etmiyor. 6698 sayılı Kanunun 'Özel nitelikli verilerin işlenme şartları' başlıklı 6. Maddesinin üçüncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenleniyor. Buna göre, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor. 6698 sayılı Kanun Gerekçesinde, mezkur maddede ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında hem konum bilgisi gibi kişisel verilerin hem de Covid-19 testinin pozitif olduğu bilgisi gibi özel nitelikte kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesi ve aktarılması 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: İletişim Başkanlığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni resmen duyurdu! Takipte kal Türkiye'm

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN PANDEMİ İZOLASYON TAKİP PROJESİ AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Koronavirüsle mücadelemize yeni tedbirler eklemeye devam ediyoruz. En yeni adımımız, Sağlık Bakanlığımız tarafından geliştirilen "Pandemi İzolasyon Takip Projesi." Bu projeyle birlikte artık virüse karşı daha da güçlüyüz!" ifadelerine yer verdi.

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