Son dakika: İletişim Başkanlığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni resmen duyurdu! "Takipte kal Türkiye'm"

Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Taburcu olan hastaların çevresini ve toplumu korumak adına geliştirilen bu proje hakkında İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

"Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek. Sistemin güvenliği sıkı kontrol altında olacak Türkiye, Covid-19'a karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojinin imkanlarından da yararlanıyor. Covid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' ile bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor" açıklamasını yaptı.