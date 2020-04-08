08 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: İletişim Başkanlığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni resmen duyurdu! "Takipte kal Türkiye'm"
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya sirayet eden corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı projeyi bugün İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı. Projenin ismi Pandemi İzolasyon Takip Projesi oldu.
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