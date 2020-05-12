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Son dakika: Corona virüsü aşısı için tarih verildi! İşte o tarih

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkilemiş ve yüzbinlerve insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Bilim insanları pandemi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, son durumu değerlendirirken tarih de verdi. İşte son dakika gelişmesi ve o tarih...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 07:19 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 07:31
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Son dakika: Corona virüsü aşısı için tarih verildi! İşte o tarih

Corona virüsü aşısı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü tedavisine yönelik oluşturulan COVID-19 Türkiye Platformu aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürüyor. 29 üniversite, 8 firmamız, 9 araştırma kurumunun yer aldığı çalışmalarda 17 farklı proje yürütülüyor.

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Son dakika: Corona virüsü aşısı için tarih verildi! İşte o tarih

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Gen Mühendislik Biyoteknoloji Enstitüsü'nde kurulan laboratuvarda aşı ve ilaç çalışmaları sürdürülürken, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Corona virüsü aşısı için tarih verildi! İşte o tarih

"17 TANE AŞI VE İLAÇ PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Başkanı Prof. Dr. yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu çok bazen kamuoyunda karıştırılan bir konu olabiliyor. İlaç ne işe yarıyor yani nedir, aşı nedir? Bazen bu ikisi birbirinin alternatifi olarak gözüküyor. İki çalışma eş zamanlı yürüyor. İlaçtan kastımız bu hastalıkla ne yazık ki buluşmuş ve bir tedavi aşamasında olan hastalarımıza vatandaşlarımıza yönelik.

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Son dakika: Corona virüsü aşısı için tarih verildi! İşte o tarih

Aşı ise şuan bulaşmamış gelecekte hangi aşamada bulaşacağı bu birinci aşama, ikinci dalga, üçüncü dalga deniliyor. Yani dolayısıyla henüz bağışıklık kazanmamışsa kalıcı bir çözüm oluşturmak için kullanılan bir teknoloji. Yani dolayısıyla hem ilaç için hem de aşı için ihtiyacımız olan bir durum. İlaçla ilgili olarak daha önceki kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz bilgilerde öncelikle 17 tane bizim aşı ve ilaçla ilgili projemiz yürütülüyor" dedi.

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Son dakika: Corona virüsü aşısı için tarih verildi! İşte o tarih

"HAZİRAN AYINDA BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

260'ın üzerinde araştırmacının gece-gündüz çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, "Bu 17 projede bizim 29 tane üniversitemiz, 8 tane firmamız, 9 tanede araştırma kurumumuz yer alıyor. 260'ın üzerinde de araştırmacı şuan bulunduğunuz yerler gibi gece-gündüz hafta sonları da dâhil bu süreçte en hızlı ve en etkin bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyorlar. İlaçla ilgili olarak şunu söylemiştik.

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