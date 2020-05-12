12 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Corona virüsü aşısı için tarih verildi! İşte o tarih
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkilemiş ve yüzbinlerve insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Bilim insanları pandemi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, son durumu değerlendirirken tarih de verdi. İşte son dakika gelişmesi ve o tarih...
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