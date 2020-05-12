Son dakika: Corona virüsü aşısı için tarih verildi! İşte o tarih

Aşı ise şuan bulaşmamış gelecekte hangi aşamada bulaşacağı bu birinci aşama, ikinci dalga, üçüncü dalga deniliyor. Yani dolayısıyla henüz bağışıklık kazanmamışsa kalıcı bir çözüm oluşturmak için kullanılan bir teknoloji. Yani dolayısıyla hem ilaç için hem de aşı için ihtiyacımız olan bir durum. İlaçla ilgili olarak daha önceki kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz bilgilerde öncelikle 17 tane bizim aşı ve ilaçla ilgili projemiz yürütülüyor" dedi.