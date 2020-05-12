12 Mayıs 2020, Salı

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Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? (12 Mayıs 2020)

Ülkemizde bulunduğu coğrafi konum neticesinde birçok deprem meydana gelmekte... Dün Aydın Kuşadası'nda deprem meydana gelmesiyle birlikte kullanıcılar depremi aratmaya başladı. Peki, Türkiye'de nerede deprem oldu? Deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti? İşte Kandilli ve AFAD'ın son verileri ve detaylar... (12 Mayıs 2020)

Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:59
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Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Mayıs 2020

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 11 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

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Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Mayıs 2020

AFAD SON DEPREMELER LİSTESİ

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Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Mayıs 2020

2020.05.11 16:17:37 37.9578 28.7638 13.8 -.- 1.9 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

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Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Mayıs 2020

2020.05.11 15:42:52 40.2533 26.5828 29.0 -.- 1.3 -.- KANGIRLI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

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Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Mayıs 2020

2020.05.11 15:21:47 38.4330 39.2493 1.6 -.- 1.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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