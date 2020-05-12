Deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? (12 Mayıs 2020)

Ülkemizde bulunduğu coğrafi konum neticesinde birçok deprem meydana gelmekte... Dün Aydın Kuşadası'nda deprem meydana gelmesiyle birlikte kullanıcılar depremi aratmaya başladı. Peki, Türkiye'de nerede deprem oldu? Deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti? İşte Kandilli ve AFAD'ın son verileri ve detaylar... (12 Mayıs 2020)

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:59 ABONE OL