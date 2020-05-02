02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Şarkıcı Kıraç 1 Mayıs'ta yerin 72 metre altında konser verdi! İşte o görüntüler...

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kapsamında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro şantiyesinde çalışan işçilere yönelik konser programı düzenledi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında seyircilerin olmadığı konser, TRT Müzik ve sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Yerin 72 metre altında işçilere konser verdiği için mutlu olduğunu belirten şarkıcı Kıraç, bir saatten fazla süre sahnede kaldı.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 13:42
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Şarkıcı Kıraç 1 Mayıs'ta yerin 72 metre altında konser verdi! İşte o görüntüler...

İstanbul Valiliği, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs'ta, yerin 72 metre altında düzenlenen Kıraç konseriyle kutladı.

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Şarkıcı Kıraç 1 Mayıs'ta yerin 72 metre altında konser verdi! İşte o görüntüler...

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatının başlangıç noktası olan Gayrettepe şantiyesinde düzenlenen konseri, burada çalışan işçiler takip etti.

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Şarkıcı Kıraç 1 Mayıs'ta yerin 72 metre altında konser verdi! İşte o görüntüler...

"Emek veriyoruz, alın terimiz İstanbul" sloganıyla yerin 72 metre altında düzenlenen konser öncesi konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, emekçi ve işçilerle birlikte İstanbul için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

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Şarkıcı Kıraç 1 Mayıs'ta yerin 72 metre altında konser verdi! İşte o görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1 Mayıs'ın, 2009'dan bu yana resmi tatil olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bizler çalışmanın ibadet olduğuna inanıyoruz. Bugünümüzü ve yarınımızı işleyen tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyor ve başımıza koyuyoruz. Çünkü Türkiye, işçisiyle emekçisiyle büyüktür. İstanbul'umuzda 4,5 milyon emekçi kardeşimiz bulunuyor. İstanbul onların ellerinde yükseliyor." şeklinde konuştu.

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Şarkıcı Kıraç 1 Mayıs'ta yerin 72 metre altında konser verdi! İşte o görüntüler...

"TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ"

İstanbul'da yer altında çalışılan en derin şantiye olan Gayrette-İstanbul Havalimanı metro inşaatında işçilerle birlikte olduklarını dile getiren Yerlikaya, evde kalınan bugünlerde insanların moral ihtiyaçları için Kıraç konserini düzenlediklerini kaydetti.

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