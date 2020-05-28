Cenk Tosun'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

"TOSUN PAŞA DEDİLER"

Everton taraftarıyla aramızda çok iyi bağ var. Bu şehirde Liverpool ve Everton var. Derbi günlerinde şehir kırmızı-mavi oluyor. Beni de aralarına çok güzel aldılar. Bana besteler söylediler, 'Tosun Paşa' dediler.