28 Mayıs 2020, Perşembe

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Cenk Tosun'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan yıldız golcü, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 00:02
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Cenk Tosun'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Skorer'e konuşan Tosun, "Crystal Palace'ta kiralık oynadım. Kiralık süresi 31 Haziran'a kadardı. Benim sakatlığım 31 Haziran'dan çok süreceği için sözleşmemi feshettim. Everton doktorları beni görmek istedi. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Birkaç gün içinde ameliyat oldum" şeklinde konuştu.

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Cenk Tosun'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

İŞTE CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI:

En büyük hedefim Beşiktaş'ta oynamak, Milli Takım'da kaptanlık yapmaktı. Bunları başardım. En büyük hedefim Premier Lig'de oynamaktı. Çok güzel bir duygu burada oynamak. Dünyanın en hızlı, en tempolu ligi.

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Cenk Tosun'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

"TOSUN PAŞA DEDİLER"

Everton taraftarıyla aramızda çok iyi bağ var. Bu şehirde Liverpool ve Everton var. Derbi günlerinde şehir kırmızı-mavi oluyor. Beni de aralarına çok güzel aldılar. Bana besteler söylediler, 'Tosun Paşa' dediler.

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Cenk Tosun'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Beşiktaş'taki şampiyonluk senemizde kardeş gibiydik. Gökhan, Caner, Atınç, Tolga Zengin, Olcay hep birlikteydik. Sinemaya giderdik. Ancak burada herkes mesafeli. Herkes ailesiyle vakit geçiriyor burada. Atınç'la her gün görüşüyoruz.

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Cenk Tosun'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Keşke 2020 Avrupa Şampiyonası oynansaydı da böyle bir pandemi ortaya çıkmasaydı. Ülkemize yaradı. Sakatlığı bulunan Dorukhan, Cengiz, ben ve Yusuf'a yazık olacaktı. Bizim için büyük fırsat oldu.

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