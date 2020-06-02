02 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: Açıklandı! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nasıl ortadan kalkar?

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dünya genelinde 6.1 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 370 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları pandemiyle mücadelede her geçen gün çalışmalarını sıklaştırırken, ülkemizde vaka sayılarında önemli düşüşler sağlanmış ve yeni vaka sayıları öngörülen seviyede ilerliyor. Ülkemizde nüfusun 16 milyona dayandığı İstanbul, corona virüsünün en çok görüldüğü şehir olarak göze çarpıyor. Prof Dr. Ergönül İstanbul'da pandemiye bağışıklık oranının yüzde 15 olduğunu belirtirken, corona virüsünün ortadan kalkması için gereken bağışıklık yüzde oranını da açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 08:19
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Son dakika: Açıklandı! Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl ortadan kalkar?

Çin Wuhan'dan dünyaya yayılan corona virüsü (Covid-19) salgını gölgesinde ülkeler aldıkları önlemlerin yavaş yavaş gevşetiyor. Dünyada 6.2 milyon kişiye bulaşan Covid-19 enfeksiyonu 374 bini aşkın insanın hayatına mal oldu. Türkiye de salgından etkilenen ülkeler arasında. Türkiye'nin Kovid-19 vaka sayısının en yüksek olduğu kenti ise 16 milyonu aşan en büyük kenti İstanbul.

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Son dakika: Açıklandı! Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl ortadan kalkar?

Normalleşmenin ilk adımının dün atıldığı İstanbul'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 2841 kişi. En yoğun ilçeler Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa olarak öne çıkıyor.

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Son dakika: Açıklandı! Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl ortadan kalkar?

Öyle ki kilometrekareye düşen insan sayısı Güngören'de 41 bin 348, Gaziosmanpaşa'da 40 bin 996, Bahçelievler'de 35 bin 944, Bağcılar'da 32 bin 396 ve Bayrampaşa'da 30 bin 526 kişi. 5461 kilometrekarelik megakentin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi ise 1142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekarelik alanıyla Güngören. İstanbul'da kilometrekareye göre en az nüfuslanmanın olduğu ilçeler ise 47 kişiyle Şile, 64 kişiyle Çatalca, 225 kişiyle Silivri, 623 kişiyle Arnavutköy ve 800 kişiyle Beykoz.

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Son dakika: Açıklandı! Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl ortadan kalkar?

Durum böyle olunca Covid-19'dan korunmanın şartı olarak gösterdiği sosyal mesafenin İstanbul gibi bir kentte nasıl sağlanacağı ise merak konusu. Normal zamanlarda ortalama 13 milyon yolculuk hareketi gerçekleşen İstanbul'da toplu taşımadaki durum kadar ilçelerdeki nüfus yoğunluğu da endişe duyulan konular arasında. Milliyet merak edilenleri uzmanlarına sordu.

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Son dakika: Açıklandı! Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl ortadan kalkar?

VARDİYA SAATLERİNE AYAR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal mesafenin mutlaka korunması gerektiğine değinerek, önerilerde bulundu: "Maske kullanmaya, hijyen kuralların uymaya mecburuz. Toplu taşıma, AVM gibi toplu yerler en zor ve riskli alanlar. İstanbul'daki yoğun nüfus göz önüne alınarak bazı iş yerleri vardiya saatlerinde düzenlemeye gidebilir.

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