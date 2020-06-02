02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Açıklandı! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nasıl ortadan kalkar?
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dünya genelinde 6.1 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 370 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları pandemiyle mücadelede her geçen gün çalışmalarını sıklaştırırken, ülkemizde vaka sayılarında önemli düşüşler sağlanmış ve yeni vaka sayıları öngörülen seviyede ilerliyor. Ülkemizde nüfusun 16 milyona dayandığı İstanbul, corona virüsünün en çok görüldüğü şehir olarak göze çarpıyor. Prof Dr. Ergönül İstanbul'da pandemiye bağışıklık oranının yüzde 15 olduğunu belirtirken, corona virüsünün ortadan kalkması için gereken bağışıklık yüzde oranını da açıkladı. İşte detaylar...
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