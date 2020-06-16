16 Haziran 2020, Salı

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Oxford Üniversitesi açıkladı! Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor!

Oxford Üniversitesi'nde yapılan testlerde bir steroid ilacının ağır yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalarının hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabileceği açıklandı. Deksametazon adlı ilaç yaygın biçimde kullanılıyor ve fiyatı oldukça uygun!

Giriş Tarihi: 16.06.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 17:56
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Oxford Üniversitesi açıkladı! Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor!

Oxford Üniversitesinin yürüttüğü testlerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın Covid-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlendi.

Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü.

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Oxford Üniversitesi açıkladı! Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor!

Uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinin ölümcül virüse karşı mücadelede önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.

Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesinden Prof. Martin Landray, yaptığı açıklamada, sonuçlar için "Bu, Covid-19 olup da solunum cihazına bağlı veya oksijen tedavisi alan hastalara Deksametazon verildiğinde hayat kurtarılacağını ve bunu oldukça düşük bir maliyetle yapacağını gösteriyor." dedi.

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Oxford Üniversitesi açıkladı! Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor!

Diğer bir araştırmacı Peter Horby de iltihabı azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılan ilacın, "şimdiye kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç" olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren Covid-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.

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Oxford Üniversitesi açıkladı! Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor!

Öte yandan, BBC'nin konuyla ilgili haberinde ilacın hastalığı hafif olarak atlatanlarda işe yaramadığı ve dolayısıyla stok yapılmasına gerek olmadığı vurgulandı.

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Oxford Üniversitesi açıkladı! Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor!

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

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