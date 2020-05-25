25 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne set kuruldu! İşte o fotoğraflar

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) birçok sektörü sekteye uğrattığı gibi, sinema sektörünün de askıya alınmasına sebep olmuştu. Sinema sektörü de yeni normal hayata geçişe başladı. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nde "Son Uyanış" filmi için set kuruldu ve ilk çekimler yapıldı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 07:10
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne set kuruldu! İşte o fotoğraflar

Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne set kuruldu! İşte o fotoğraflar

Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne set kuruldu! İşte o fotoğraflar

Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne set kuruldu! İşte o fotoğraflar
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne set kuruldu! İşte o fotoğraflar
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