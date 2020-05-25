15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne set kuruldu! İşte o fotoğraflar

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) birçok sektörü sekteye uğrattığı gibi, sinema sektörünün de askıya alınmasına sebep olmuştu. Sinema sektörü de yeni normal hayata geçişe başladı. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nde "Son Uyanış" filmi için set kuruldu ve ilk çekimler yapıldı. İşte o görüntüler...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 25.05.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 07:10 ABONE OL