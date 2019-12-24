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Sneijder'in jübilesinde yıldızlar geçidi! Süper Lig'den 2 sürpriz isim...
Galatasaray'ın efsane ismi Wesley Sneijder için jübile maçı düzenleneceği açıklandı. Hollandalı yıldızın jübile maçında yer alacak isimlerde belli oldu. Yıldız ismin veda maçında Süper Lig'den 2 Türk isim yer aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:31
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