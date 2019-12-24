24 Aralık 2019, Salı

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Sneijder'in jübilesinde yıldızlar geçidi! Süper Lig'den 2 sürpriz isim...

Galatasaray'ın efsane ismi Wesley Sneijder için jübile maçı düzenleneceği açıklandı. Hollandalı yıldızın jübile maçında yer alacak isimlerde belli oldu. Yıldız ismin veda maçında Süper Lig'den 2 Türk isim yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:31
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Sneijder'in jübilesinde yıldızlar geçidi! Süper Lig'den 2 sürpriz isim...

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in 3 Haziran 2020 tarihinde doğduğu Utrecht şehrinde efsane olduğu takımlardaki eski takım arkadaşlarının da sahaya çıkacağı bir jübile maçı düzenleyeceği duyuruldu.

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Sneijder'in jübilesinde yıldızlar geçidi! Süper Lig'den 2 sürpriz isim...

12 Ağustos'ta aktif futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Sneijder, bir ay sonra Hollanda Milli Takımı ile Peru arasında düzenlenen gösteri maçında futbola veda etmişti.

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Sneijder'in jübilesinde yıldızlar geçidi! Süper Lig'den 2 sürpriz isim...

Efsane ismin şimdi de resmi jübilesini görkemli şekilde yapmak istediği için organizasyon hazırlığında olduğu belirtildi.

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Sneijder'in jübilesinde yıldızlar geçidi! Süper Lig'den 2 sürpriz isim...

Hollanda basınında jübile maçına Süper Lig'den 2 ismin davet edildiği belirtilirken Wesley'in Ajax, Inter ve Hollanda Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşlarının bu özel maçta yer alacakları belirtildi.

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Sneijder'in jübilesinde yıldızlar geçidi! Süper Lig'den 2 sürpriz isim...

Mücadelenin Utrecht'te yapılacağı açıklanırken iki takımın teknik direktörleri olarak da Bert Van Maarwijk ile Jose Mourinho'nun görev yapacağı kaydedildi.

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