23 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (16. hafta)
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Gençlerbirliği Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken Medipol Başakşehir deplasmanda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 3-1 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 22.12.2019 21:11
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