İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (16. hafta)

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Gençlerbirliği Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken Medipol Başakşehir deplasmanda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 3-1 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...