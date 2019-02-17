17 Şubat 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
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Kayserispor - Göztepe maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Giriş Tarihi: 17.02.2019 18:58
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