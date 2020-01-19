19 Ocak 2020, Pazar
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Lukas Podolski Antalya'ya geldi! Karşılamada ilginç detay
Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Pasaport kontrolünün ardından kendisine ikram edilen çayı alan yıldız futbolcu, kapıdan çay içerek çıktı. Havalimanının CIP bölümünden çıkış yapan Lukas Podolski'yi çok sayıda Antalyaspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar futbolcuya tezahüratta bulunurken, Podolski boynuna kırmızı-beyaz atkıyı taktı. Yıldız futbolcu yoğun ilgi nedeniyle kendisini bekleyen araca güçlükle ilerleyebildi.
Giriş Tarihi: 19.01.2020 11:19
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