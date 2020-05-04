Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İzin belgesini kimler alabilir? Resmi açıklama geldi mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri' konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların sınırlandırılması kararının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu.