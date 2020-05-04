04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İzin belgesini kimler alabilir? Resmi açıklama geldi mi?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca seyahat yasağı getirilmişti. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı içeren bu kısıtlama bugün gece yarısına kadar uzatılmıştı. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Resmi açıklama ne zaman yapılacak? Seyahat İzin Belgesi'ni kimler alabilir? İşte tüm cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:19
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Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İzin belgesini kimler alabilir? Resmi açıklama geldi mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri' konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların sınırlandırılması kararının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu.

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Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İzin belgesini kimler alabilir? Resmi açıklama geldi mi?

Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar konuya dair son gelişmeleri sorguluyor. Peki, seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İl dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

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Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İzin belgesini kimler alabilir? Resmi açıklama geldi mi?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, ne zaman biteceği pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu.

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Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İzin belgesini kimler alabilir? Resmi açıklama geldi mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan yasağın bitiş tarihi yoğun şekilde sorgulanıyor.

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Seyahat yasağı ne zaman bitecek? İzin belgesini kimler alabilir? Resmi açıklama geldi mi?

İşte, 'Şehir dışı yasağı ne zaman bitiyor?' ve 'İller arası yasak ne zaman bitiyor?' sorularının yanıtı...

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