04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazanın gelmesiyle beraber vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğunu sorgulamaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 10:28
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Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın bitmesinin hemen ardından kutlanan Ramazan Bayramı, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl içinde bulunduğumuz Mayıs ayında idrak edilecek. İşte, 2020 Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...

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Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Nisan'da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs'ta tutacaklar.

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Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem;

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Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz.

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Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."

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