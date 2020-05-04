Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazanın gelmesiyle beraber vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğunu sorgulamaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 10:28 ABONE OL