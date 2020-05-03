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Profesör Doktor Ateş Kara duyurdu! İşte aşının kullanılabileceği o tarih

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında bilim insanları tedavi yöntemleri geliştirmek için yoğun çaba sarfediyor. Ülkemizde de corona virüsü tedbirleri devam etmiş ve vaka sayısı günden güne düşmeye başlamıştı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, Türkiye'de 36 bin hayalet corona virüsü taşıyıcısı olabileceğini söyledi ve aşı için de tarih verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 15:14
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Profesör Doktor Ateş Kara duyurdu! İşte aşının kullanılabileceği o tarih

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hiç semptom göstermeden corona virüsü hastalığını geçiren hayalet taşıyıcılarla ilgili verdiği röportajda Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu:

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Profesör Doktor Ateş Kara duyurdu! İşte aşının kullanılabileceği o tarih

İşte Prof. Dr. Ateş Kara'nın o açıklamaları...

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Profesör Doktor Ateş Kara duyurdu! İşte aşının kullanılabileceği o tarih

"Dünyadan gelen veriler, ülkelerdeki vaka sayılarının yüzde 30'u kadar semptomu olmayan, yani 'hayalet taşıyıcı' olduğunu gösteriyor. O zaman şu anda Türkiye'de 122 bin vaka varsa, dışarıda saptayamadığımız 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir.

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Profesör Doktor Ateş Kara duyurdu! İşte aşının kullanılabileceği o tarih

Bunu nereden tahmin ediyoruz? İlk olarak İzlanda bir çalışma yaptı. Nüfusu az olduğu için herkese test uyguladı ve gördü ki nüfusunun üçte biri hiç semptom göstermeden hastalığı taşıyor. Daha sonra Çin'den bir çalışma geldi.

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Profesör Doktor Ateş Kara duyurdu! İşte aşının kullanılabileceği o tarih

O çalışmada da üçte bir olmasa da yaklaşık aynı veriler vardı. Daha sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden de benzer veriler geldi.

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