Profesör Doktor Ateş Kara duyurdu! İşte aşının kullanılabileceği o tarih

Bunu nereden tahmin ediyoruz? İlk olarak İzlanda bir çalışma yaptı. Nüfusu az olduğu için herkese test uyguladı ve gördü ki nüfusunun üçte biri hiç semptom göstermeden hastalığı taşıyor. Daha sonra Çin'den bir çalışma geldi.