Sergen Yalçın'ın imza töreninden fotoğraflar

Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri ve Sergen Yalçın katıldı.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 16:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





