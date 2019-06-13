13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Sergen Yalçın'ın imza töreninden fotoğraflar

Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri ve Sergen Yalçın katıldı.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 16:43
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Sergen Yalçın'ın imza töreninden fotoğraflar
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Sergen Yalçın'ın imza töreninden fotoğraflar
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Sergen Yalçın'ın imza töreninden fotoğraflar
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Sergen Yalçın'ın imza töreninden fotoğraflar
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Sergen Yalçın'ın imza töreninden fotoğraflar
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