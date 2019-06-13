13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu

Her bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, 12 Haziran'da yayınlanan özel bölümüyle de çok konuşuldu. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümüne, Manchester City'nin kalecisi Bert Trautmann hakkında sorulan futbol sorusu damga vurdu. Soruda "1956 FA CUP finalinde Manchester City'nin kalesisi Bert Trautmann, maçın son 17 dakikasında neresi kırılmasına rağmen maça devam etmiş ve takımı şampiyon olmuştur? denildi. İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran anlar ve yarışmanın soru ve cevapları…

Giriş Tarihi: 13.06.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 11:19
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Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu

Her bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, dün yayınlanan özel bölümüyle de çok konuşuldu. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne Manchester City ile alakalı sorulan bir futbol sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 12 Haziran özel bölümü soru ve cevapları...

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Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu
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Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu
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Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu
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Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu
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