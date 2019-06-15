Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

Ferrari 'nin efsane pilotu Michael Schumacher, 5.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği ağır bir kayak kazası sonrası bitkisel hayata girmişti. Belgeseli hazırlanan efsane pilotun kayak kazası sonrasına ait olduğu iddia edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Video Schumacher hayranları tarafından 1 milyona yakın izlendi.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 18:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





