15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

Ferrari 'nin efsane pilotu Michael Schumacher, 5.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği ağır bir kayak kazası sonrası bitkisel hayata girmişti. Belgeseli hazırlanan efsane pilotun kayak kazası sonrasına ait olduğu iddia edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Video Schumacher hayranları tarafından 1 milyona yakın izlendi.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 18:38
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Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

Michael Schumacher'in filminin fragmanı olarak sunulan bir video Youtube'a yüklendi.

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Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

Ancak videodaki bazı görüntüler çok tatsız bulundu ve hayranlarını dehşete düşürdü.

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Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

Schumacher'in ailesinin izniyle yeni bir belgesel filminin çekildiği ve bu filmde eski Formula 1 pilotunun, Fransa'da geçirdiği kayak kazası sonrası görüntülerine ilk kez yer verileceği bilgisi heyecan yarattı.

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Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

Filmin fragmanı olduğu belirtilen video büyük ilgi toplarken, efsane pilotun geçirdiği kazadan sonraki yaralı hali olduğu belirtilen görüntüler şok etti.

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Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

1 MİLYONA YAKIN KİŞİ İZLEDİ

Schumacher'in kaza sonrasındaki gerçek görüntülerini ilk kez izleyeceğini düşünenlerin hücum etmesiyle video birkaç gün içinde 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

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