İrina Moroziuk, Rizeyi çok sevdi!

"Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum"