06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi!

Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 10:58
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İrina Moroziuk, Rizeyi çok sevdi!

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'den paylaştığı fotoğrafla şehre olan sevgisini dile getirdi.

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İrina Moroziuk, Rizeyi çok sevdi!

İrina Moroziuk paylaştığı fotoğrafta şunları yazdı;

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İrina Moroziuk, Rizeyi çok sevdi!

"Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum"

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İrina Moroziuk, Rizeyi çok sevdi!

İrina'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı fotoğraflar şöyle;

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İrina Moroziuk, Rizeyi çok sevdi!
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