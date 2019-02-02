Sergen Yalçın bombası! Sezon sonu Beşiktaşa...

02 Şubat 2019, Cumartesi
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Sergen Yalçın bombası! Sezon sonu Beşiktaş'a...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın takımına oynattığı futbol, taraflı tarafsız birçok kesim tarafında büyük takdir topladı.
Giriş Tarihi: 02.02.2019 21:01
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