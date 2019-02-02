02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Sergen Yalçın bombası! Sezon sonu Beşiktaş'a...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın takımına oynattığı futbol, taraflı tarafsız birçok kesim tarafında büyük takdir topladı.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 21:01
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Sergen Yalçın bombası! Sezon sonu Beşiktaşa...

Özellikle de Sergen Yalçın'a dair sosyal medyadaki yorumlar dikkat çekti. İşte o paylaşımlar:

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Sergen Yalçın bombası! Sezon sonu Beşiktaşa...
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Sergen Yalçın bombası! Sezon sonu Beşiktaşa...
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Sergen Yalçın bombası! Sezon sonu Beşiktaşa...
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Sergen Yalçın bombası! Sezon sonu Beşiktaşa...
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