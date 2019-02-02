02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Christian Luyindama yollarda da hızlı! İşte Luyindama'nın milyonluk otomobili

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine bağladığı Christian Luyindama, futboldaki başarısı gibi özel hayatıyla da gündeme geliyor! Sadece yeşil sahalarda değil, yollarda da hızlı olan Christian Luyindama, sahip olduğu otomobillerle de dikkat çekiyor. İşte Christian Luyindama ve ünlü sporcuların milyonluk oyuncakları...

Giriş Tarihi: 02.02.2019 23:36
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Christian Luyindama yollarda da hızlı! İşte Luyindamanın milyonluk otomobili

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine bağladığı Christian Luyindama, futboldaki başarısı gibi özel hayatıyla da gündeme geliyor! Sadece yeşil sahalarda değil, yollarda da hızlı olan Christian Luyindama, sahip olduğu otomobillerle de dikkat çekiyor. İşte Christian Luyindama ve ünlü sporcuların milyonluk oyuncakları...

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Christian Luyindama yollarda da hızlı! İşte Luyindamanın milyonluk otomobili

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sahip olduğu araba koleksiyonuyla dikkat çekiyor.

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Christian Luyindama yollarda da hızlı! İşte Luyindamanın milyonluk otomobili

Ghana'nın başkenti Accra'daki evinin hangarında tuttuğu belirtilen arabalarını, sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmayı seviyor.

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Christian Luyindama yollarda da hızlı! İşte Luyindamanın milyonluk otomobili

Arabalarının bulunduğu garajda, araçların önüne yatak çeken Adebayor, üzerinde uyurken verdiği pozu 'güzellik uykusu' şeklinde lanse ediyor.

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Christian Luyindama yollarda da hızlı! İşte Luyindamanın milyonluk otomobili

Yıldız futbolcu bazense bizzat arabalardan bir tanesinin üzerine çıkarak güzellik uykusunu orada çekiyor.

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